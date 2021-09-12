Александр Усс рассказал, когда начнут строить метро в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Строительство метро в Красноярске может стартовать следующим летом. По словам губернатора края Александра Усса,сейчас вся проектная документация объекта находится на рассмотрении московских экспертов.

— Сегодня проект метрополитена находится в Москве в Главгосэкспертизе, работа эта идет непросто. Нам буквально за полтора года было необходимо не просто обновить его, фактически — сделать новым. Там другие вестибюли, глубина залегания, технологические решения. В первоначальной версии их не было. Рассчитываем до конца года эту актуализированную документацию получить, а в ближайшие месяц-два решить вопрос по финансированию строительства, — сообщил глава региона, отвечая в ходе прямой линии на вопрос красноярского школьника, который мечтает стать машинистом.

Александр Усс отметил, что по инженерным изысканиям уже есть положительные заключения.

— Мы не исключаем реального начала стройки летом следующего года, — сообщил губернатор.