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Общество12 сентября 2021 6:28

Красноярские геотуристы закрыли сезон сбора самоцветов

Теперь они ждут май следующего года, чтобы вернуться на берега Качи и найти там новые сокровища
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Красноярские геотуристы закрыли сезон сбора самоцветов. Фото: Музей геологии Центральной Сибири GEOS

Красноярские геотуристы закрыли сезон сбора самоцветов. Фото: Музей геологии Центральной Сибири GEOS

Красноярские геотуристы закрыли сезон сбора самоцветов. В сопровождении экскурсоводов Музея геологии Центральной Сибири GEOS они изучили разноцветные минералы, которые можно разыскать вблизи Сибири.

— Теперь до следующего мая Кача будет копить новые сокровища, чтобы порадовать наших геотуристов уже в 2022 году. Мы счастливы были наблюдать за тем, как буквально за два часа наши ученики смогли начать самостоятельно определять сердолики, яшмы, агаты и кварцы! — рассказали в музее.

Экскурсоводы отметила, что большой ценности самоцветы не представляют, но азарт от сбора приносит гораздо больше удовольствия, чем любые деньги.