Пожарным Красноярского края повысят зарплаты с 1 января 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожарные в Красноярском крае с начала следующего года получат прибавку к зарплате. Деньги на это будут выделены из регионального бюджета. Об этом рассказал губернатор Александр Усс по время прямой линии с населением.

Один из жителей края сообщил, что у некоторых пожарных зарплаты едва-едва превышают 20 тысяч рублей, и этого на жизнь категорически не хватает. Губернатор ответил, что в курсе проблемы. И действительно, те, кто работает в муниципалитетах, получают значительно меньше своих коллег из федеральных органов.

— Когда были майские указы президента, значительная часть служащих получила повышение заработной платы, но есть еще немалая часть тех, кого это не коснулось. На протяжении 2019-2020 годов повышение заработной платы проводилось, проблема эта не нова. При подготовке бюджета на следующий год я дал поручение с 1 января повысить заработную плату тем, кто не подпал под действие майских указов. К их числу относятся и пожарные, — сообщил Александр Усс.

Повышение заработка произойдет у 44 тысяч сотрудников муниципальных ведомств.