Красноярцы после отпусков кинулись мыть окна и делать маникюр Фото: Мария ЛЕНЦ

Сервис «Авито.Услуги» проанализировал спрос красноярцев после окончания сезона массовых отпусков. Если говорить обобщенно, то жители нашего города кинулись наводить красоту для себя и чистоту в доме. Причем потребность в некоторых услугах сильно возросла. Например,

- мастеров маникюра и педикюра на сервисе в августе искали чаще на 82%,

- косметологов – на 45%,

- парикмахеров – на 43%.

Активно красноярцы занимаются наведением чистоты и порядка, так, мытье окон интересовало пользователей на 348 % чаще, уборка после ремонта – на 114%, генеральная уборка – на 93%. Спрос на повседневные услуги – погулять с собакой, сделать уборку, собрать мебель – вырос на 49%. И что интересно, мастеров по некоторым видам услуг оказывалось больше, чем спроса на них.

Искать мастеров на онлайн-площадках уже стало привычкой, а вот как выбрать надежного мастера, если вы ни разу не виделись лично? Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» дает несколько советов:

- Ищите мастера на крупных платформах. У таких есть служба безопасности, которая проводит модерацию объявлений и удаляет подозрительные.

- Чем подробнее информация в объявлении, тем лучше.

- Читайте отзывы о мастерах от его предыдущих клиентов.

- Договаривайтесь о цене еще до начала работы.

- Не стесняйтесь задавать мастеру интересующие вас вопросы по ходу работы.