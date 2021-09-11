Красноярцы после отпусков кинулись мыть окна и делать маникюр
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сервис «Авито.Услуги» проанализировал спрос красноярцев после окончания сезона массовых отпусков. Если говорить обобщенно, то жители нашего города кинулись наводить красоту для себя и чистоту в доме. Причем потребность в некоторых услугах сильно возросла. Например,
- мастеров маникюра и педикюра на сервисе в августе искали чаще на 82%,
- косметологов – на 45%,
- парикмахеров – на 43%.
Активно красноярцы занимаются наведением чистоты и порядка, так, мытье окон интересовало пользователей на 348 % чаще, уборка после ремонта – на 114%, генеральная уборка – на 93%. Спрос на повседневные услуги – погулять с собакой, сделать уборку, собрать мебель – вырос на 49%. И что интересно, мастеров по некоторым видам услуг оказывалось больше, чем спроса на них.
Искать мастеров на онлайн-площадках уже стало привычкой, а вот как выбрать надежного мастера, если вы ни разу не виделись лично? Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» дает несколько советов:
- Ищите мастера на крупных платформах. У таких есть служба безопасности, которая проводит модерацию объявлений и удаляет подозрительные.
- Чем подробнее информация в объявлении, тем лучше.
- Читайте отзывы о мастерах от его предыдущих клиентов.
- Договаривайтесь о цене еще до начала работы.
- Не стесняйтесь задавать мастеру интересующие вас вопросы по ходу работы.