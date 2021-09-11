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Происшествия11 сентября 2021 13:55

Жительница Красноярска пыталась отомстить таксисту за подругу

Правда, после этого попала под уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Красноярска пыталась отомстить таксисту за подругу

Жительница Красноярска пыталась отомстить таксисту за подругу

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска решила наказать таксиста, написав на него заявление в полицию. Правда, вскоре сама попала под уголовное дело – за ложный донос. И может получить за это реальный срок до 2 лет колонии. В скором времени это решит суд, дело как раз передано на рассмотрение.

История такова: некая гражданка повздорила с таксистом из-за стоимости поездки. Когда заказывала через приложение, там была указана одна сумма. А по приезду увидела, что с ее карты списали другую, больше оговоренного. Поскольку сама пассажирка была подшофе, она попросила подругу сходить в полицию и написать за нее заявление.

Подруга оказалась натурой решительной: мстить – так мстить, решила она. И указала в заявлении, что таксист якобы напал на свою пассажирку, украл у нее кошелек, в котором находились 16 тысяч рублей, и вообще она от него еле ноги унесла. Сотрудники полиции усомнились в показаниях. Кстати, они предупредили о последствиях, если все окажется неправдой. Но 36-летняя женщина стояла на своем. И вот чем это обернулось. Таксист, кстати, не причем – цены на поездку он не устанавливает.