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Общество11 сентября 2021 6:31

Пять детских садов построят в Красноярском крае до конца года

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время прямой линии с жителями региона рассказал о том, как решается проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Пять детских садов построят в Красноярском крае до конца года

Пять детских садов построят в Красноярском крае до конца года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время прямой линии с жителями края глава региона Александр Усс ответил на самые наболевшие вопросы. В частности, губернатор рассказал о том, как решается проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях. По его словам, в целом, в крае, сейчас нет проблем с детскими садами.

— Если посмотреть статистику, в целом, в крае детсадов хватает. В крупных городах проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях стоит острее,чем в сельской местности. Сложная задача — найти детский садик как можно ближе к дому. До конца года мы построим пять детских садов. Три из них — в Красноярске. Надо больше строить, что мы и будем пытаться делать, — сказал Александр Усс.

Губернатор отметил, что наступивший учебный год начался в офлайн-режиме, и попросил родителей и педагогов образовательных учреждений строго смотреть за соблюдением всех санитарных требований.