Красноярские конфеты стали участниками конкурса «Вкусы России» Фото: Мария ЛЕНЦ

Восемь гастрономических брендов Красноярского края стали участниками конкурса «Вкусы России». Регион на федеральной площадке представят красноярские конфеты, минусинское сливочное масло, таймырские сиг и бастурма из оленины, филимоновское сгущенное молоко, тагарская минеральная вода, минусинский зефир и дивногорский хлеб. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Как рассказал министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов, в прошлом году участников от региона было в два раза меньше. Он отметил, что вся продукция пользуется большим спросом у земляков и способна достойно показать себя в конкурентной борьбе. К слову, всего на конкурс было подано свыше 700 заявок из разных уголков страны.

- Региональным производителям есть чем удивить профессиональное сообщество. Продукты наших конкурсантов заслуженно пользуются спросом у местных жителей, востребованы за пределами края. Конкуренция большая, однако мы рассчитываем на достойное участие и успех, - заявил министр.

Представленные на конкурсе бренды имеют в своем портфеле наград звания «Лучший продовольственный товар края», «100 лучших товаров России», а также призы различных международных смотров.

Поддержать конкурсантов смогут все желающие,оставив свой голос с 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф. По итогам конкурса определят финалистов в восьми номинациях.