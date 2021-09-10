В красноярской Покровке изменилась на четыре дня схема движения автобусов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В красноярском микрорайоне Покровка утром 10 сентября изменилась схема движения транспорта. Маршрутки должны объезжать перекресток улиц Зои Космодемьянской и Водянникова, так как на нем ведутся работы по строительству тепловых сетей, сообщили в администрации города.

Изменения в схеме движения продлятся до 14 сентября (23:00). Они коснутся маршрутов № 11 и № 32. Отмечается, что из маршрутов исключается остановка «ул. Водянникова». Поэтому пассажирам нужно ходить на остановку на Иртышской. Они также будет организована там на время ремонт работ коммунальщиков.

КОНКРЕТНО

Схема движения автобусов маршрута № 11: направлении поедут по схеме: ул. Мужества – ул. Иртышская – 3-я Дальневосточная и далее по прежнему маршруту .

Схема движения автобусов маршрута № 32: ул. Гагарина – ул. Зои Космодемьянской – ул. Березина – ул. Любы Шевцовой – ул. Иртышская – ул. 3-я Дальневосточная и далее по прежнему маршруту.