В Красноярске задержали водителя без прав, сбежавшего после ДТП с Lexus

Автомобиль полицейские нашли во дворах на проспекте Металлургов, на нем были характерные для аварии повреждения

В Красноярске инспекторы ДПС задержали водителя, который скрылся с места ДТП после того, как врезался в Lexus. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На Партизана Железняка 8 сентября черный Huyndai врезалcя в движущийся впереди Lexus, но, вместо того, чтобы остановиться, уехал с места ДТП грубо нарушая правила.

Автомобиль полицейские нашли во дворах на проспекте Металлургов, на нем были характерные для аварии повреждения. Позже вышли на след и самого хозяина авто, им оказался 31-летний мужчина, который права никогда не получал, а авто он купил за несколько дней до ДТП.

На мужчину составлен ряд административных протоколов, общая сумма штрафа может достигать 30 тысяч рублей. Также, нарушителя отправили на 10 суток административного ареста.