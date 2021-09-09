Вторую смену в школах Красноярска могут убрать через 2 года

В Красноярске через 2 года могут отказаться от второй смены в школах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске могут убрать вторую смену в школах через несколько лет. Об этом заявил на прямой линии губернатор Красноярского края Александр Усс.

9 сентября состоялась прямая линия с губернатором Красноярского края. На нее поступило более полутора тысяч вопросов от жителей региона. Первым в эфире прозвучал вопрос от красноярки Надежды:

- Александр Викторович, здравствуйте! У меня двое детей. Один ходит в детский сад, другой в школу. У нас вторая смена, и как нам сказали, чуть ли не половина классов сейчас занимаются именно во вторую смену. С садиками тоже все непросто, мы попали в сад с большим трудом. Подскажите, что делается для решения этих проблем?

Как заметила ведущая прямой линии - проблема актуальна и в других городах Красноярского края.

- Это действительно острая проблема. Сегодня в Красноярском крае 17% учащихся учится во вторую смену. В Красноярске почти 30% ходит во вторую смену. Здесь дело в том, что темпы строительства не успевают за численностью наших школьников. Проблема будет решаться не только за счет строительства новых школ, но и за счет ремонта и расширения действующих школ. Скорее всего, темпы прироста наших учеников в школах в ближайшие 2 года снизятся. По прогнозам демографов где-то именно через 2-3 года не только Красноярский край, но и Россия в целом, выйдут по этому показателю на плато. Если это произойдет, то именно к этому периоду времени мы сможем избавиться от второй смены.