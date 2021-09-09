В Красноярске задержали серийных охотников на иномарки «Хонда» и «Тойота». Фото: пресс-служба краевой полиции

В Красноярске несколько месяцев назад задержали группу серийных автомобильных воров, которые за два года – с 2018 по 2020-й – угнали 13 легковых машин. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Вскоре оно будет направлено в суд на рассмотрение.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Вычислить подозреваемых было непросто – работали ловно, следов почти не оставляли. Количество угонов на территории краевого центра и соседнего Березовского района достигло 13, а сумма ущерба собственникам превысила 2 миллиона.

К делу подключились оперативники уголовного розыска краевой полиции. И установили причастность трех мужчин, старшему из которых 54 года, второму 44 года и младшему 40 лет. Двух из них задержали в краевом центре, а третьего – в Иркутской области.

Установлено, что преступная группа выбирала исключительно самые популярные марки автомобилей – «Хонду» и «Тойоту». Сначала взламывали сигнализацию, затем пригоняли машины в закрытый гаражный бокс. Здесь меняли «родные» кузовные номера на другие (которые предварительно скупали с машин, которые попали в ДТП и не подлежали восстановлению), а затем перепродавали краденые иномарки за пределами Красноярского края.