В Красноярске внук напал и запер в квартире терапевта, приехавшего к его бабушке Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел 9 августа в одной из квартир по переулку Вузовскому в Красноярске. 43-летний мужчина напал на участкового терапевта, приехавшего к его бабушке. Ему предъявлено обвинение по статье «незаконное лишение свободы, не связанного с похищением, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По версии СК по Красноярскому краю и Хакасии, 9 августа терапевт приехала к женщине. Закончив осмотр и оказание помощи, она собиралась уйти, но путь медику преградил внук женщины. Он запер дверь в квартиру и 8 раз ударил терапевта острым предметом. Окровавленный врач смогла выбраться из квартиры и позвать на помощь.

Источник «КП-Красноярск» рассказал, что мужчина хотел, чтобы медик продолжала оказывать помощь его бабушке. Он был трезв и вменяем.

- Мужчина задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления, свою вину в содеянном он признал частично. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - передает пресс-служба регионального СК.