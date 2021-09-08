Жительница Красноярска украла из магазина корзину с детской одеждой Фото: Мария ЛЕНЦ

Кража детской одежды произошла в центре Красноярска 7 сентября 2021 года. Представитель магазина детских товаров заявила в полицию о краже целой корзины одежды.

Полицейские взялись за дело и выяснили, что одна из посетительниц ходила по торговому залу и складывала вещи в тележку. Затем женщина просто вышла из магазина, не расплатившись.

Подозреваемую задержали оперативно. Ею оказалась 29-летняя жительница Красноярска. Ранее судимой она не была.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - передают в пресс-службе полиции Красноярска.