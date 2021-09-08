В Красноярском крае определились с датами начала отопительного сезона

В Красноярском крае определились даты начала отопительного сезона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стартует отопительный сезон. Пока – на крайнем севере региона. Как «КП-Красноярск» рассказали в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, подача тепла началась в населенных пунктах Туруханского, Мотыгинского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов, а также в Норильске.

На подготовку к зиме в 2021 году в Красноярском крае потратили более 15 млрд рублей. Подготовка к отопительному периоду шла на 1339 котельных, 4213,6 километрах теплосетей, 7308,1 километре водопроводных сетей, а также 61,1 километре кв.м. жилого фонда.

Что касается Красноярска и окрестностей, то здесь ситуация другая. Нам необходимо дождаться, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов и продержится на этом уровне 5 суток:

- Согласно правилам предоставления услуг отопительный период начинается в сроки установленные уполномоченном органе. Решение о начале отопительного периода следует не позднее дня, следующего за днем пятидневного периода в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов, - пояснили в пресс-службе министерства.

По прогнозу синоптиков, ниже +8 градусов температура опустится в Красноярске и центральных района в 20-х числа сентября.