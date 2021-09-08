Браконьерам из Красноярского края грозит колония за варварскую охоту на медведя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Козульском районе Красноярского края инспекторы минэкологии выявили факт браконьерства. В ведомстве заявили, что нарушители использовали запрещенные и даже «варварские» способы охоты на медведя:

- Нарушители использовали запрещенные способы охоты на медведя. Видео варварской охоты появилось в социальных сетях, - рассказывают в минэкологии.

В итоге инспекторы вместе с полицейскими нашли место незаконной охоты и самих браконьеров. Они охотились разрешительных документов. Сумма ущерба окружающей среде составила 180 тысяч рублей. Охотникам грозит уголовная ответственность, сообщают в минэкологии:

- Браконьеры нанесли окружающей среде ущерб в размере 180 тысяч рублей. Им грозит уголовная ответственность. Напомним, в крае открылся сезон охоты. В охотугодьях усилено патрулирование опергрупп, - передают в ведомстве.

В министерстве также напомнили красноярцам, что за нарушение правил охоты предусмотрен штраф, а также лишение права охотиться и конфискация орудий:

- О фактах браконьерства можно оперативно сообщать в Минэкологии края по телефону 8 (391) 227-72-59 либо по телефонам государственных охотничьих инспекторов в районах края, - добавили в министерстве экологии Красноярского края.