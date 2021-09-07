Красноярская группа «Яхонт» посвятила песню баллистической ракете «Сармат» Фото: Мария ЛЕНЦ

Популярная красноярская группа «Яхонт» посвятила песню отечественной межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Выступление состоялось еще 21 августа на Красноярском машиностроительном заводе, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в рамках рабочей поездки. Именно на «Красмаше» будет серийно выпускаться мощное оружие нового поколения, а Дмитрий Рогозин проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа.

Официальный клип появился в конце августа, теперь поклонники могут послушать новую композицию любимой группы. Начало впечатляет: «Лучше не будить – встанет на пути наш защитник, наш «Сармат».

Добавим, что ракетный комплекс начнет поступать на вооружение уже в 2021 году, сначала в ракетную дивизию в Ужур (Красноярский край), затем в Ясное (Оренбургская область).