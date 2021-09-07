В Хакасии неизвестный устроил стрельбу в банке

В Хакасии неизвестный устроил в банке стрельбу. Стоп-кадр видео

В столице Хакасии неизвестный устроил стрельбу в помещении банка. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканской полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и просят помощи у тех, кто может опознать нарушителя общественного спокойствия.

Произошло это 31 августа в период времени с 16:10 до 16:25 часов, в офисе банка, который расположен на проспекте Дружбы Народов, 2а. На видео, записанном на камеру внутреннего наблюдения, видно, что мужчина сначала сидел на скамье, затем встал, поднял руку вверх и выстрелил. Выстрел был холостой, никто не пострадал, но испугались все. После чего неизвестный покинул помещение.

Приметы хулигана: рост около 175-180 см, европейский тип лица, волосы русые. Был одет в куртку серого цвета с черными вставками и белой надписью слева на груди Puma, штаны спортивные темного цвета, кроссовки спортивные чёрного цвета с серой полоской сбоку.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-983-194-77-77, 8-923-397-97-55 или 102. Конфиденциальность гарантируется.