Многодетную мать из Красноярского края оставили без маткапитала Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае многодетная мать едва не осталась от положенного ей краевого материнского капитала. Женщине с тремя детьми пришлось с помощью прокуратуры бороться за свои деньги, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

— В получении меры социальной поддержки ей было незаконно отказано из-за отсутствия регистрации по месту жительства в Красноярском крае. Однако на момент обращения в уполномоченный орган женщина и ее семья состояли на учете по месту пребывания на территории субъекта, что является достаточным основанием для получения указанного сертификата, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Разбирательства по этому вопросу дошли до суда. Женщина принесла с собой туда все документы ,чтобы подтвердить, что проживает непосредственно в Красноярском крае. В итоге, судья встал на ее сторону. Свой сертификат молодая мама все же получила.