В красноярской школе зажгли 3 тысячи свечей в память о жертвах трагедии в Беслане

Красноярская школа зажгла 3 тысячи свечей в память о трагедии в Беслане. Фото: kamenskay_yulia

17 лет прошло со дня трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили городскую школу №1 и несколько дней держали в заложниках учеников и учителей. Освободили школу 3 сентября. В итоге – 333 погибших, более 700 раненых.

Фото: kamenskay_yulia

Годовщину со дня трагедии отметили в школе №45 Красноярска. Директор учреждения Юлия Каменская инициировала акцию памяти. Ученики и работни школы вышли на улицу и зажгли 3 тысячи свечей в память о погибших и раненых в страшном теракте:

- Огромное спасибо всем детям, родителям и педагогам, Дому офицеров за участие мы скорбим, мы помним, наш голубь мира стал символом нашей солидарности в борьбе с терроризмом, - написала директор школы на своей странице в инстаграме.

Родители учеников в комментариях написали слова благодарности директору:

Фото: kamenskay_yulia

- Юлия Сергеевна, спасибо Вам за то, что учите наших детей и, нас, взрослых, чтить память этих страшных событий;

- Мурашки по коже до сих пор;

- Спасибо! Сердцем с Вами.