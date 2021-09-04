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Происшествия4 сентября 2021 6:02

Жительница Красноярска обокрала свою маму на 105 тысяч рублей

Теперь предстанет перед судом
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Жительница Красноярска обокрала свою маму на 105 тысяч рублей

Жительница Красноярска обокрала свою маму на 105 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В июле в полицию обратилась 54-летняя жительница Черемушек, которая заявила, что кто-то украл из квартиры вещи, пока она находилась на даче.

Вернувшись домой женщина поняла, что пропали ноутбук, швейная машинка и норковая шуба. Сумма ущерба 105 тысяч рублей, сообщает МВД по Красноярскому краю.

Полицейские выяснили, что посторонние в квартиру не заходили. Вещи украла безработная 33-летняя дочь красноярка. Девушка призналась, что краденное сдала в комиссионный магазин за 22 тысячи рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «кража». Теперь женщине грозит до 5 лет колонии.

- В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу, - передают в МВД по краю.