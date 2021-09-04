Погода в Красноярске на 4 сентября 2021: ожидаются солнце и около +18 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В среду 4 сентября в Красноярске погода сильно не изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 4 сентября 2021.

Так, в Гидрометцентре передают, что в субботу днем температура воздуха составит около +18 градусов. При этом будет солнечно и без дождей. Сильного ветра синоптики не обещают, порывы около 3 метров в секунду.

Ночью похолодает до +4 градусов. Без осадков и сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 745 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в субботу в Красноярске 4 сентября 2021, будет солнечно, а температура воздуха составит около +18 градусов. Будет сухо, без осадков. Порывы ветра составят около 4-11 метров в секунду. Ночью похолодает до +6 градусов. Атмосферное давление в течение дня 754 мм рт.ст.