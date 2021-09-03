«Радует динамика»: в Роспотребнадзоре Красноярского края оценили заболеваемость ковидом Фото: ИВАНОВА Диана

Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горячев прокомментировал заболеваемость ковидом в регионе. По его словам, ситуация хоть и напряженная, но прослеживается тенденция к снижению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Радует динамика последних дней. Так, за последние сутки зафиксировано 404 случая. Такое количество не регистрировалось с первой декады июля. В то же время в целом это еще очень большая цифра. Особенно накануне традиционного осеннего сезона подъема заболеваемости ОРВИ. Именно поэтому такая ситуация остается напряженной», - написал Горячев.

Он еще раз отметил, что людям стоит внимательно относиться к соблюдению санитарных норм и вакцинироваться.

По последним данным от Роспотребнадзора, за сутки в крае заболели коронавирусом еще 404 человека.