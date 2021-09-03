Прогулки с риском для жизни: в Красноярске обнаружили опасный игровой комплекс. Фото: ВКонтакте/Наш мкр. Солнечный. Красноярск

Жители микрорайона Солнечный оживленно обсуждают игровой комплекс во дворе одного из жилых домов. Желоб, по которому дети должны скатываться сверху вниз, оказался весь в огромных дырах и представляет реальную опасность для малышни.

Фотографии с детской площадки были опубликованы в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» ВКонтакте.

Как утверждает автор поста, опасный игровой комплекс расположен между солнечным бульваром, 15 и проспектом Молодежным, 7.

- Парк еще новый, но уже в горках дыры, опасные для детей. Дети через их пролезают в горку, и могут повредить сеья. Виновных тут не найдешь, остается только попросить людей: берегите пожалуйста, то что для вас делают. А ответственных лиц за детский городок прошу принять меры по устранению данной опасности, - говорится в сообщении.

Позже в паблике появилась информация, что глава Советского района пообещал в ближайшее время решить этот вопрос. Старый желоб демонтируют. Вместо него установят новый.