У выдр Грея и Ассоль в красноярском «Роевом Ручье» родилось потомство Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

У выдр в красноярском «Роевом Ручье» очередное пополнение. Там у пары выдр Ассоль и Грея родились двое детенышей. Молодая мама уже начала выводить деток из домика и знакомить их с территорией.

- Она прекрасная, заботливая и опытная мамочка, которая почти все время посвящает воспитанию детей. После того, как окрестности были изучены, малыши перешли в следующий класс «школы выдр» - класс плавания. Плавать они с рождения не умеют, малышей этому обучают родители, - рассказали в зоопарке.

Ассоль личным примером показывает, как нырять в бассейн, потом тихонько подталкивает, и, не выдержав, берет зубами за холку и сбрасывает в воду. Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Как отмечают сотрудники зоопарка, наблюдать за маленькими выдрами очень забавно. Ассоль личным примером показывает, как нырять в бассейн, потом тихонько подталкивает, и, не выдержав, берет зубами за холку и сбрасывает в воду.

Те боятся и пищат, но выбора нет: выдры обязаны комфортно чувствовать себя в воде, так ка кона, по сути, является для них вторым домом.

Обыкновенная или речная выдра – один из 13 видов выдр на планете. Он занесён в Красную книгу мира как вид, близкий к уязвимому положению, а один из подвидов – кавказская выдра, занесена в Красную книгу России. Поэтому очень важно содержать и размножать выдр в зоопарках, чтобы иметь возможность восстановить популяцию, выпустив на волю выращенных в зоопарке зверей.