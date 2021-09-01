В Красноярском крае предлагают вакансии на инвестпроектах с зарплатой от 139 до 173 тысяч рублей

В Красноярском крае ищут работников на зарплату от 139 до 173 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В агентстве труда и занятости Красноярского края рассказали, на каких предприятиях есть рабочие вакансии с самыми высокими зарплатами. Речь идет о компаниях, которые реализуют инвестиционные проекты на северных и приравненных к ним территориях. В ТОП-3 таких вакансий попали:

- бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения 7 разряда в Байкитской нефтегазоразведочной экспедиция – ему будут платить 173 тысячи рублей, работа вахтовым методом;

- машинист автогрейдера в «РосДорСтрой», Туруханский район, вахтовый метод работы, зарплата 150 тысяч рублей;

- менеджер отдела планирования и мониторинга добычи и закачки управления разработки месторождений для «РН-Ванкор». Место работы – в краевом центре, зарплата 139 тысяч.

И в целом на инвестпроектах сегодня доступны более тысячи вакансий. Наиболее востребованы водители, инженеры, машинисты, слесари, электрослесари, электромонтеры. Ознакомиться со всеми предложениями можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края либо обратившись в ближайший центр занятости.