В Красноярске Dodge за 15,5 миллионов попал в нелепую аварию. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске ну очень дорогая иномарка – Dodge – попала в нелепую аварию. И подвел ее старенький Ford, у водителя которой не было ОСАГО. Видео с камеры уличного наблюдения опубликовано в паблике «ЧП Красноярск», на нем ДТП зафиксировано с начала и до конца.

Черный пикап едет по Вейнбаума в сторону Коммунального моста, тормозит перед остановившимся автомобилем. И в этот момент его сзади таранит другой – водитель Ford не подрассчитал дистанцию и поздно затормозил. В результате у одного поврежден бампер, а у другого и фары, и бампер. И еще нервная система водителя явно пропустила удар – сколько же теперь придется заплатить за ремонт чужого пикапа, если его изначальная цена составляет – 15,5 миллионов рублей.

«Только купили новенький Dodge, гнали из Москвы в Иркутск. Водитель форда без ОСАГО, как считаете, если продать машину виновника на ремонт хватит?» - комментирует автор поста.