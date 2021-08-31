За вклад в борьбу с коронавирусом получили награды 58 красноярских медиков. Фото: пресс-служба правительства края

Государственными наградами за большой вклад в борьбу с коронавирусом награждены 58 медицинских работников края. Так, орденом Пирогова награжден главный врач Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И.С. Берзона Владимир Фокин. 10 врачей и медсестер, работающих в структурных подразделениях Красноярской железной дороги – медалью Луки Крымского.

Заместителю главного врача по поликлинической работе Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1 Светлане Назмутдиновой и главному врачу Красноярской межрайонной клинической больницы №4 Альбине Фокиной присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Главный врач Красноярской межрайонной поликлиники №5 Сергей Резниченко удостоен почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Более 40 сотрудников краевых медучреждений получили почетные грамоты и благодарности Президента России.

- За последние полтора года вам пришлось выдержать немало: работать в «красной зоне», испытывать небывалые нагрузки, спасать людей, возвращая их к нормальной жизни, иногда неделями не видеть своих родных и близких. Вы достойны самых теплых слов признательности. От себя лично и от имени всех жителей края хочу сказать вам спасибо за преданное служение избранному делу, за человечность и гуманизм, - поздравил награжденных губернатор Красноярского края Александр Усс.