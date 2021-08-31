В красноярский зоопарк на ПМЖ переехали 8 московских пингвинов. Фото: "Роев ручей"

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» на постоянное место жительства из московского зоопарка переехали 8 пингвинов Гумбольдта. До этого здесь жили только три представителя этого вида. Теперь стая пополнилась до 11 особей, из которых 4 самочки и 7 самцов.

Целый месяц новоселы были в карантине, под надзором ветеринарный врачей и зоологов. Так положено. Наконец, их выпустили «в свет», москвичи познакомились с сибирскими аборигенами. Новые сородичи и место жительства забавным птицам понравились – и бассейн, и лужайка возле него. И особенно сотрудники зоопарка, которые приносят им рыбу.

В настоящее время в «Роевом ручье» живут два вида пингвинов – очковые, родина которых Южная Африка. И пингвины Гумбольдта – с южной оконечности Южной Америки.