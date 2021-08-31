Красноярцам не понравилась новая разметка на вантовом мосту Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы протестировали вантовый мост после ямочного ремонта и остались недовольны. В соцсетях размещают фото с неровностями нового покрытия. По ним сложно кататься на роликах и легких самокатах. Жалуются: мало того, что сделали ремонт под конец лета, когда сезон завершается, так еще и не совсем некачественно.

Плюс новая разметка – середину оставили велосипедистам, а узкие полоски по бокам – пешеходам. Но даже здесь на личное пространство пешеходов покушается двухколесный транспорт – самокаты, которые можно взять напрокат. Они полностью перегораживают путь. Впрочем, многие горожане к разметке равнодушны, они ее попросту не соблюдают, несмотря на то, что это порой создает беспорядок.

В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации города сообщили, то нанесли на поверхность асфальта новую специальную пропитку, которая не пропускает воду и тем самым не позволит покрытию разрушаться.