Под Красноярском девушка-водитель снесла столб и ушла с пакетом продуктов Фото: ИВАНОВА Диана

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, все произошло ночью 30 августа. В Емельяново 29-летняя девушка на автомобиле «Mitsubishi» въехала в столб. Конструкция упала на ограждение, но девушку это не смутило.

Вместо того, чтобы дождаться дорожных полицейских, она вышла из машины, взяла пакет с продуктами и, покачиваясь, ушла в темноту. Однако скрыться от инспекторов ей не удалось.

От медосвидетельствования она отказалась. Выяснилось, что водительские права женщина получила менее двух лет назад. На нее составили пять административных протоколов: за оставление места ДТП, отказ от медицинского освидетельствования, причинение ущерба и езду на неисправном авто.