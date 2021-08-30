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Происшествия30 августа 2021 8:41

Под Красноярском девушка-водитель снесла столб и ушла с пакетом продуктов

От медицинского освидетельствования она отказалась
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Под Красноярском девушка-водитель снесла столб и ушла с пакетом продуктов

Под Красноярском девушка-водитель снесла столб и ушла с пакетом продуктов

Фото: ИВАНОВА Диана

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, все произошло ночью 30 августа. В Емельяново 29-летняя девушка на автомобиле «Mitsubishi» въехала в столб. Конструкция упала на ограждение, но девушку это не смутило.

Вместо того, чтобы дождаться дорожных полицейских, она вышла из машины, взяла пакет с продуктами и, покачиваясь, ушла в темноту. Однако скрыться от инспекторов ей не удалось.

От медосвидетельствования она отказалась. Выяснилось, что водительские права женщина получила менее двух лет назад. На нее составили пять административных протоколов: за оставление места ДТП, отказ от медицинского освидетельствования, причинение ущерба и езду на неисправном авто.

Девушка ушла с места ДТП в Емельяново. Видео: ЧП Красноярск