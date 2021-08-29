В Туве и Якутии выпал первый снег. Фото: инстаграм @crok.rh

Сразу в двух регионах России за выходные выпал первый снег. Жители Тувы и Якутии охотно делятся в соцсетях фотографиями и видео припорошенных дорог.

Зима первым делом напомнила о своем скором вступлении в права на севере Якутии. Там в Верхоянском районе прошел снег с дождем. Но все быстро растаяло, поэтому никаких неудобств местным жителям доставлено не было. Также снег выпал в Усть-Янском улусе. Здорово замело дорогу, но местные водители привыкли к любым погодным сюрпризам.

Сегодня снег выпал в Усть-Янском улусе Якутии. Там здорово замело дорогу, но местные водители привыкли к любым погодным сюрпризам. Фото: Социальные сети

В то же время на остальной территории Сахи местами по-прежнему полыхают лесные пожары. Огнем поражено свыше 130 тысяч гектар территории. Спасатели продолжают работу там: расширяют минерализованные полосы, тушат отдельные очаги и поливают с самолетов и вертолетов кромки пожаров. В целом, как отмечают специалисты, ситуация стабилизируется. Поэтому решается вопрос о выводе части сотрудников спецслужб с опасных территорий.

В Туве первый снег выпал в горах. Для августа - это явление редкое. Синоптики все объяснили: снежный покров на улице по утрам обусловлен ночными заморозками. Местами температура воздуха опускается до - 5 градусов. В светлое время суток пока держатся температуры выше ноля, однако жителям региона пора начать решать вопрос с установкой зимней резины. Осень будет холодной.