В Красноярске перекрыли часть проспекта Красноярский рабочий
Фото: Ольга КИВА
С 29 августа по 5 сентября красноярским автомобилистам при планировании своих поездок стоит учесть, что на правобережье города перекрыта часть проспекта Красноярский рабочий. С неудобствами столкнутся те, кому будет необходимо проехать в сторону улицы 26 Бакинских комиссаров.
На участке дороги, где расположен правоповоротный шлюз, ведутся ремонтные работы теплосети.
Как сообщили в компании СГК к началу учебного года специалисты компании переложат более 500 метров трубопровода вдоль Красраба.
Всего же за год коммунальщики планируют обновить теплосети на 30 участках, что составит в общей сложности около 60 километров труб.