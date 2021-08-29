В Красноярске перекрыли часть проспекта Красноярский рабочий Фото: Ольга КИВА

С 29 августа по 5 сентября красноярским автомобилистам при планировании своих поездок стоит учесть, что на правобережье города перекрыта часть проспекта Красноярский рабочий. С неудобствами столкнутся те, кому будет необходимо проехать в сторону улицы 26 Бакинских комиссаров.

На участке дороги, где расположен правоповоротный шлюз, ведутся ремонтные работы теплосети.

Как сообщили в компании СГК к началу учебного года специалисты компании переложат более 500 метров трубопровода вдоль Красраба.

Всего же за год коммунальщики планируют обновить теплосети на 30 участках, что составит в общей сложности около 60 километров труб.