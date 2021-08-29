Красноярца осудили за серию краж из торговых центров

Красноярцы осудили за серию краж из торговых центров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Красноярска отправили под суд за серию краж из торгового центра. На протяжении недели он воровал пуховики в одном из магазинов, сообщили в городской полиции.

- Просмотрев видеозаписи камеры наблюдения, установленной в торговом зале, оперативники установили, что похищение совершил один из покупателей. Во всех случаях мужчина заходил в примерочную с двумя куртками, а выходил оттуда с одной. Второй пуховик он надевал поверх своей одежды, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Поиски вора не продлились долго – 48-летний мужчина уже имел за плечами не одну судимость и был хорошо известен полицейским. Похитителя пуховиков задержали. На допросе он рассказал, что продавал краденые вещи случайным прохожим на улице по супернизким ценам.

Решением суда красноярец получил два года лишения свободы условно.