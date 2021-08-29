Житель Красноярского края угнал машину своих родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель села Шушенское украл машину своих родителей. Как оказалось, он был сильно пьян в этот момент, сообщили в Росгвардии региона.

- Ранним утром во время патрулирования экипаж получил ориентировку об угоне по улице Южная автомобиля марки ВАЗ. Спустя несколько часов на перекрестке улиц Пушкина и Полукольцевой сотрудники Росгвардии заметили подходящее по описанию транспортное средство, - рассказали подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.

От водителя потребовали остановить машину, но мужчина только прибавил газу. В итоге после непродолжительных гонок авто все же удалось задержать.

За его рулем оказался 29-летний местный житель, который был изрядно пьян и не понятно, как ему вообще удалось колесить по окрестностям и не спровоцировать ДТП. Он сразу же пояснил, что машину взял покататься у родителей.

Дальнейшую судьбу нарушителя закона будут определять представители дорожной полиции и суд.