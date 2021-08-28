Заступившись за мать, житель Тувы убил своего отчима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве молодой человек, заступившись за свою мать, убил отчима. Произошло это в марте текущего года в Кызыльском районе. Если точнее, то 7 марта – накануне праздника, когда семья решила устроить застолье. В состоянии алкогольного опьянения между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина накинулся на женщину с кулаками и стал ее избивать.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома, 27-летний обвиняемый пытался вмешаться, оттеснить отчима от матери, но тот не реагировал. Избиение продолжалось. И тогда обвиняемый схватил нож и четырежды ударил потерпевшего в спину. Все это происходило, повторяем, в состоянии алкогольного опьянения всех троих. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Подозреваемый своей вины не отрицал, но для объективного расследования следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей, провели необходимые экспертизы. За убийство обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.