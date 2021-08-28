Когда вернутся прямые рейсы из Красноярска в Таиланд Фото: Мария ЛЕНЦ

Один за другим возобновляются чартерные рейсы из Красноярска в жаркие страны. Но Таиланд пока для сибиряков закрыт. Однако появилась надежда – с 7 ноября туристов на берега Андаманского и Южно-Китайского морей планирует возить авиакомпания S7. Уже открыта продажа билетов, соответствующая информация есть на официальном сайте авиаперевозчика.

Цена билетов начинается от 21 516 рублей в одну сторону. Рейсы будут выполняться раз в неделю. Однако если появится спрос, то вполне возможно, что количество рейсов возрастет. Самолеты Airbus A320 Neo, вместимость – 164 посадочных места, включая 8 мест бизнес-класса.

Что касается коронавируса. Власти Таиланда разрешили российским туристам въезд на отдых, не проводя двухнедельный карантин. Но для этого нужно иметь сертификат о вакцинации «Спутником V», причем на английском (это не проблема – на портале Госуслуг сертификат на двух языках).