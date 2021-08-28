За кедровые шишки раньше срока в Хакасии оштрафовали 11 человек. Фото: Мария Юганова

За сбор кедровых орехов поплатились 11 жителей Хакасии, они нарушили сроки сбора дикоросов. Все случаи зафиксированы в таежном Таштыпском районе. Министерство экологии подсчитало общий ущерб, он составил более 25 тысяч рублей. Каждого нарушителя оштрафовали на 500 рублей.

В региональном правительстве напомнили, что сроки сбора дикоросов на землях лесного фонда определяются ежегодно, исходя из климатических особенностей районов республики и наблюдений специалистов лесной отрасли. В 2021 году разрешено собирать кедровую шишку с 1 сентября во всех районах Хакасии.

Во время сбора дикоросов леса будут патрулировать госинспектора, наверняка вместе с сотрудниками полиции. Запрещено применять колоты для сбора кедровой шишки.

- Нарушение сроков сбора дикоросов приводит к потере ценных свойств лесной продукции, а также к нарушениям состояния деревьев и кустарников и, как следствие, к снижению их дальнейшей продуктивности. Во всех случаях нарушения сроков сбора дикоросов граждане будут привлекаться к административной ответственности, - рассказали в минэкологии Хакасии.