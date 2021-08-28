В Красноярске на продажу за 166 миллионов выставили здание бывшего аэровокзала Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на продажу выставили здание бывшего аэровокзала. Объявление появилось на сайте агентства недвижимости «Этажи». Нынешний собственник просит за него 166 миллионов рублей. В описании указано, что общая площадь двухэтажного здания составляет больше 2 тысяч квадратных метров. Вместе с ним продается земельный участок на 4 813 квадратов, на котором есть парковка.

В описании говорится, что здание «особенно привлекательно для арендаторов. 75% коммерческих площадей – торговые, торгово-офисные, 25% - офисные помещения. Дополнительный арендный доход – от сдачи земельных участков и павильонов. Расположение – ключевой фактор, влияющий на его стоимость, доходность и стабильную 100-процентную загрузку». Правда, тогда непонятно, если объект такой рентабельный, зачем от него избавляться.

Правда, будущий владелец получит вместе с приобретением и ограничения. Дело в том, что здание аэровокзала на Взлетке имеет охраняемый статус – это объект культурного наследия. Оно было построено в 1954 году, тридцать лет служило по назначению, пока аэропорт не перенесли далеко за город. Теперь облик здания менять нельзя, да и в целом любые работы по ремонту или реконструкции здания необходимо согласовывать.