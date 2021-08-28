В Красноярском крае началась уборочная страда Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае началась уборочная кампания. По словам министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, идет она хорошими темпами при достаточно высокой урожайности. Ежедневный прирост убранных площадей в регионе – более 14 тысяч гектаров. В закрома каждый день поступает до 50 тысяч тонн зерна. В полях будет задействовано почти 2 700 зерноуборочных комбайнов. Более 800 из них сейчас убирают урожай. Ресурсно край полностью готов к сезонным сельхозработам.

Зерновые и зернобобовые молотят в 33 растениеводческих районах края из 37. Убрано 79 тысяч гектаров, или 8,5% площадей от плана. Намолочено 269 тысяч тонн, средняя урожайность составляет 34 центнера с гектара (в прошлом году 32,7 центнера).

В Сухобузимском, Берёзовском и Шушенском районов убирают картофель и овощи. Накопано 2,5 тысяч тонн картофеля при средней урожайности 217,9 центнера с гектара. Собрано 614,5 тонн овощей, урожайность составила 196,7 центнера с гектара.

С начала года земледельцы края приобрели около 1100 единиц новой сельхозтехники на сумму 3,7 миллиарда рублей. В частности, 174 трактора, 112 зерноуборочных и 11 кормоуборочных комбайнов, 22 посевных комплекса, 776 единиц прочей сельхозтехники. Это стало возможно, в том числе, благодаря господдержке из краевого бюджета. В этом году на обновление машинно-тракторного парка, капитальный ремонт тракторов и их агрегатов, покупку цифрового оборудования для земледелия сельхозпроизводители края получили 985 миллионов рублей.