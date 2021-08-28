В Красноярске объявлен розыск пропавшей девушки с синими и фиолетовыми волосами. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске объявлен розыск пропавшей девушки, которая приехала из соседнего региона. Ориентировку в социальных сетях распространяют волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» в надежде, что кто-то видел ее и сможет сообщить о ее местонахождении по указанным ниже телефонам.

Зовут Валентина Арсентьева, 17 лет, живет в селе Целинное, Хакасия. В последний раз ее видели по адресу Аэровокзальная, 22. Она ушла в 3:40 ночи 27 августа. Получается, что уже больше суток от нее нет вестей.

Приметы: на вид 20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы коричневые, с синими и фиолетовыми прядями, стрижка каре. Была одета: красная куртка, светло-серые штаны, кроссовки чёрные, с салатовыми надписями. При себе у нее был черный с красными полосками рюкзак.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просим сообщить по телефонам:

- 8 (391) 220-14-06 – дежурная часть отдела полиции № 10

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).