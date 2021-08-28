Бесплатное обучение по 150 профессиям предлагают жителям Красноярского края

Бесплатное обучение профессиям предлагают жителям Красноярского края в рамках национального проекта «Демография». В списке – более 150 специальностей по таким направлениям, как информационные и коммуникационные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, строительство и строительные технологии, дизайн, производство и инженерные технологии, образование и другие. Подготовку можно пройти очно или дистанционно. Свыше тысячи человек уже воспользовались такой возможность.

- Длительность курсов зависит от выбранной программы и графика и составляет от двух недель до трех месяцев. Обучение будет проходить на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием, - рассказывает руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Это хорошая возможность для тех, кто испытывает проблему с трудоустройством, ведь многие работодатели подбирают себе персонал, имеющий соответствующие знания. За информацией можно обратиться можно в агентство труда и занятости населения. Или на портал «Работа в России». В настоящее время идет комплектование учебных групп.