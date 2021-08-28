В Красноярске жители Взлетки не хотят видеть скейт-площадку у себя под окнами. Фото: ТВК

Жители Взлетки не хотят видеть скейт-площадку у себя под окнами, в парке 400-летния Красноярска. Они считают, что когда откроется эта площадка, здесь будет постоянно шумно. К тому же, по их мнению, это небезопасно.

Жители микрорайона рассказали «ТВК Красноярск», что с ними никто не согласовывал строительство площадки: «Скейт-парк строится прямо под окнами. Этот гул будет стоять, а у меня дети маленькие. Все соседи возмущаются, потому что никого не спрашивали о строительстве», – рассказала Анастасия, жительница дома по ул. Весны, 17. Недовольство вызвал и тот факт, что на месте будущей площадки выкорчевали деревья, их пересадили в другое место, но приживутся ли они? И вообще, нельзя ли перенести площадку в другое место?

На что в дирекции «Красгоспарка» ответили: нельзя. Потому что строительство уже началось. Что касается шума, то поверхность скейт-площадки будет бетонная. И вообще, парк 400-летия Красноярска достаточно большой, места здесь хватит всем – и гуляющим, и катающимся.