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Общество28 августа 2021 5:13

Красноярский дачник требует от Сибирского федерального университета 10 миллионов рублей за свой участок

Не пускает к себе ремонтировать подпорную стену
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский дачник требует от Сибирского федерального университета 10 миллионов рублей за свой участок

Красноярский дачник требует от Сибирского федерального университета 10 миллионов рублей за свой участок

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский дачник требует от Сибирского федерального университета невыполнимое – выкупить его участок площадью 12 соток в СНТ «Локомотивное депо №1» за баснословную для вуза цену – 10 миллионов рублей. «Вот покупайте – и делайте, что хотите».

Причиной такой ситуации стала подпорная стена одного из студенческих общежитий, которая вплотную примыкает к участку «предприимчивого» гражданина, прямо возле его забора. Стена находится в аварийном состоянии, но подобраться к ней ремонтная бригада не может по другому.

Как рассказали в пресс-службе СФУ, у собственника просили на время разрешить занять лишь кусочек его участка, чтобы поставить там укрепляющие элементы. А когда стена будет отремонтирована, подпорки уберут. Но нет, упрямство, судя по всему, не победить.

Ни у вуза, ни у города таких денег – 10 миллионов рублей – нет. Как долго продлится противостояние, неизвестно. Возможно, решать вопрос придется судебном порядке.