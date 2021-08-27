Жительница Красноярска обманула горожан на 63 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска обманула горожан на 63 миллиона рублей. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование завершено и с обвинительным заключением вскоре будет передано в суд, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия активная деятельность подозреваемой продолжалась с июля 2018 по август 2020 года. Она вводила в заблуждение горожан, которые планировали приобрести жилье. Рассказывала им, что у нее есть очень тесные связи с застройщиками. И она может посодействовать в приобретении жилья по сниженным ценам. Затем заключала с ними договоры на строящиеся квартиры. Деньги, разумеется, забирала себе и жила припеваючи. Таким образом на ее удочку попали 44 доверчивых красноярца.

В настоящее время на имущество обвиняемой наложен арест, потерпевшие заявили гражданские иски, причиненный ущерб частично возмещен.