В Красноярском крае столкнулись два грузовых железнодорожных состава. Фото: пресс-служба следкома

В Красноярском крае на станции Саянская столкнулись два железнодорожных состава. Нештатная ситуация произошла сегодня, 27 августа, около 13 часов. В пресс-службе Красноярской железной дороги информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили и сообщили подробности:

- На путях необщего пользования в рабочем парке станции Саянская при производстве маневровых передвижений допущено боковое столкновение рельсовоза и маневрового состава. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Произошёл сход 3 платформ рельсовоза и 2 вагонов со щебнем. Для устранения последствий на месте работает восстановительный поезд со станции Саянская. На движение поездов ситуация не влияет.

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту железнодорожного происшествия проводится доследственная проверка.