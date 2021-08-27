В Хакасии нашли водителя «Белаза» без признаков жизни. Фото: следком

В Хакасии на территории карьера «Подлунный», расположенного в Ширинском районе, обнаружено тело 57-летнего мужчины без признаков жизни. Следственный комитет начал проверку с целью установить ход событий, приведших к трагедии. И если найдутся основания, будет заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительной информации мужчина работал водителем «Белаза» и в тот день занимался перевозкой грунта. По неустановленным пока причинам большегрузный автомобиль скатился в карьер. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Можно предположить, что водитель слишком близко подъехал к краю насыпи, не справился с управлением. Но так ли это, установит следствие.