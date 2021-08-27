В Железнодорожном районе города Красноярска благоустроят берег Качи Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Сергей Еремин проинспектировал итоги реконструкции одного из общественных пространств Железнодорожного района и обсудил перспективы благоустройства берега Качи

Глава города осмотрел недавно отремонтированное пешеходное пространство в районе жилого дома по улице Республики, 46. Оно гармонично дополняет улицу Железнодорожников, которая в последнее время приобрела новый ухоженный вид.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Теперь, после завершения благоустройства улицы Республики в районе 46-го дома, улицу Железнодорожников можно считать полноправным элементом Центрального паркового кольца. Это еще один пример того, как локальные участки складываются в стройную картину общегородского благоустройства, - резюмировал Сергей Ерёмин.

Также глава города побывал на набережной реки Качи в районе домов по переулку Речной. С 2020 года набережная Качи системно модернизируется. Но сквер около дома № 19 является своеобразной границей - выше по руслу реки берег не благоустроен.

- В следующем году есть планы пройти с благоустройством от улицы Вейнбаума до Стрелки, чтобы берег Качи в историческом центре по всей длине стал уютным, современным и безопасным. А после этого, с учетом всего накопленного опыта, нужно приниматься за набережную реки в Железнодорожном районе, - отметил мэр.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый километр качинского берега в Железнодорожном районе планируют благоустроить в 2023 году.Главным затруднением для реализации проекта является отсутствие запланированного финансирования этого проекта по линии городского и краевого бюджетов.

- Необходимо детально подойти к проработке вопроса финансирования проекта. Очевидно, что город здесь своими силами не справится, понадобится помощь краевого бюджета, – отметил Виталий Дроздов, депутат Заксобрания Красноярского края, участвовавший в инспектировании объектов района.