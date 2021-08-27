В природном парке «Ергаки» высадили 1000 саженце сибирского кедра. Фото: пресс-служба правительства края

В природном парке «Ергаки», что на юге Красноярского края, волонтеры высадили 1000 саженцев сибирского кедра. Подобная акция проходит здесь не в первый раз. Восстановление утраченного ландшафта в парке проводят регулярно. В прошлом 2020 году в районе озера Каровое высадили 1200 саженцев. Ранее такое мероприятие проходило и на озере Радужное. На этот раз сотрудники заповедника и волонтеры приехали в район озера Художников.

Озеро Художников очень популярное у туристов место. Здесь часто останавливаются у озера на ночевку, разбивают палатки, готовят еду, устраивают активные игры. Туристы вытаптывают траву и вырубают древостои, чтобы разжечь костер. Из-за большого потока отдыхающих на экосистему территории оказывается значительная антропогенная нагрузка.

Поэтому ежегодная высадка саженцев помогает восполнить наносимый ущерб. А чтобы туристы не вытоптали их, территорию огородили. На месте установили информационные щиты о запрете установки палаток и прохода по территории насаждений, рассказали в пресс-службе правительства края.