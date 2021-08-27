В Норильской школе под утро произошел пожар Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью в Норильске в четырехэтажном здании школы на улице Талнахской произошел пожар. Сообщение на телефон диспетчерской службы поступило в 07:05 утра по местному времени. Сообщалось, что загорелось помещение на первом этаже.

На тот момент, когда к зданию прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, из в окна уже выбивалось пламя. Людей в это время в школе быть не должно, но звено газодымозащитной службы приготовилось при необходимости начать поиски. Сторож, который самостоятельно выбежал из здания, подтвердил, что внутри никого нет.

Установлено, что загорелась мебель в бытовой комнате с выходом в коридор на первом этаже. Площадь составила 25 квадратных метра. Ликвидировали пожар в 08:18 часов.

К тушению пожара привлекались 18 человек личного состава 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек личного состава 3 ед. техники. Причина пожара уточняется, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.