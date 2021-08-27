В Красноярске под колесами машины погибла молодая женщина. Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске под колесами машины погибла молодая женщина. Трагедия произошла накануне вечером, 26 августа, в микрорайоне Покровском, на улице Караульной. По информации пресс-службы ГИБДД города, женщина переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил автомобиль «Форд Мондео». От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. И в первую очередь, на какой сигнал светофора двигались оба участника дорожного движения. От этого будет зависеть степень вины водителя. Известно, что он был трезв.

По информации очевидцев, женщина была не одна, потому что когда на место подъехали медики и полиция, рядом с ней находился кто-то из близких. Другие очевидцы уверяют, что женщина шла на свой зеленый, а иномарка мчалась на запрещающий красный и после того, как сбила, протащила ее еще 15 метров. Так это или нет, повторяем, устанавливают эксперты.